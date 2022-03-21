مشاهد من زواج بيرلسكوني.. خلافات عائلية وفضائح جنسية تلاحق «السياسي العجوز»

نظم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني "حفل زفاف رمزي'' لعروسه البالغة من العمر 32 عامًا، لكن الزوجين لم يرتبطا رسميًا بعد بسبب الخلاف حول الميراث مع عائلته على ثروته البالغة 5 مليارات جنيه إسترليني.

ووفق تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم احتفل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني "بزفاف رمزي" على امرأة تصغره بـ 53 عامًا، حيث يبلغ من العمر 85 عامًا.

وظهرت لقطات لبرلسكوني، وهو يستمتع بما أسماه "مهرجان الحب '' الفخم مع صديقته مارتا فاشينا البالغة من العمر 32 عامًا، وهي عضوة برلمانية في عن حزب فورزا إيطاليا، وجرى الحفل في عقار تاريخي يسمى فيلا جيرنيتو في بلدة ليسمو، شمال ميلانو.

وأكدت "ديلي ميل"، أن هذا الحفل يمثل أحدث إعلان عن الحب بين برلسكوني وفاشينا، بعد أن نشر رئيس الوزراء السابق صورًا للزوجين وهما ينظران بشوق إلى بعضهما البعض وسط احتفالات عيد ميلاد فاسينا في يناير الماضي.

خلافات عائلية في حياة بيرلسكوني بسبب نزواته

وبدأ الحفل إلى حد كبير مثل حفل زفاف، لكن الزوجين لم يتزوجا رسميًا بسبب خلاف الميراث بين العائلات.

ويُعتقد أن أطفال برلسكوني الخمسة البالغين، غاضبون من نية والدهم الزواج من فاشينا، الأمر الذي كان سيعطيها مطالبة بثروة تبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني حصيلة ما يملكه السياسي العجوز.

ووفق الصحيفة البريطانية على ما يبدو لم تردع بيرلسكوني المشاكل الصحية وفضائح الجنس والتقدم في السن، وشرع برلسكوني في الحفل إلى جانب صديقته، والذي تم وصفه بأنه "مهرجان حب" وليس اتحادًا رسميًا "زواج رسمي".

فضائح جنسية في حياة بيرلسكوني

وتعتبر فاشينا أحدث قصة رومانسية لبرلسكوني بعد أن قطع علاقته السابقة مع فرانشيسكا باسكال في عام 2020 ، والتي كان تبلغ من العمر 34 عامًا وكان كبيرًا جدًا بالنسبة لها.

وتخرجت فاشينا في جامعة سابينزا بروما حيث درست الأدب، وتحظى بأكثر من 16000 متابع على حسابها على انستجرام حيث تنشر محتوى سياسيًا بشكل أساسي، ولديها أيضًا أكثر من 5000 متابع على فيسبوك، والذي يبدو أيضًا أنه في الغالب للحصول على تحديثات حول مساعيها السياسية الأخيرة.

وعلى الرغم من أن ميل برلسكوني للفتيات الأصغر سنًا، إلا أن العجوز البالغ من العمر 85 عامًا كان موضوع للعديد من الفضائح الجنسية مع العاهرات، ولا تزال قيد المحاكمة بسبب رشوة الشهود في قضية دعارة دون السن القانونية.

وأدين رئيس الوزراء السابق سابقًا بدفع 6 ملايين جنيه إسترليني للمغربية القاصر كريمة المحروق، مقابل خدمات جنسية بين فبراير ومايو 2010، لكن تم الحكم عليه في وقت لاحق ببراءته.

وبحسب ما ورد كانت المحروق إحدى الحاضرات لحفلات الجنس "بونجا بونجا" العديدة التي أقامها برلسكوني والتي أقيمت في فيلته الخاصة.

وإلى جانب سمعته في هذه الحفلات، مُنع برلسكوني مؤقتًا من تولي منصب عام بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2013، واتُهم بعدة قضايا اختلاس.

مشاكل بيرلسكوني الصحية لا تمنعه من الارتباط

وتعرض بيرلسكوني أحد أقطاب الإعلام الإيطالي للعديد من الأزمات الصحية في العقدين الماضيين، ففي أواخر عام 2006، تم نقله إلى المستشفى بسبب مشكلة قلبية، وخضع لعملية جراحية في القلب في مستشفى بالولايات المتحدة في يناير 2007، كما خضع لاحقًا لعملية جراحية في القلب في عام 2016 ونجا أيضًا من سرطان البروستاتا، الذي كشف عنه في عام 2000 بعد أن عانى من المرض لمدة ثلاث سنوات.

كما أصيب بيرلسكوني بفيروس كورونا، وقال إن معركته مع الفيروس في سبتمبر الماضي كانت "أخطر تحد" في حياته.

ومنذ شهور سحب برلسكوني على مضض ترشيحه لرئاسة البلاد لخلافة سيرجيو ماتاريلا كرئيس لدولة إيطاليا، نتيجة لمشاكل صحية، فقد كان مصرا على خوض السباق الرئاسي.