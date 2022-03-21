قبل منتصف الليل.. قرارات السيسى ومجلس الوزراء ورفع سعر الفائدة

قدمت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في بيان لها، آخر المتابعات الحية لحالة الطقس الباردة والمنخفض الجوي العلوي الذي ضرب البلاد على الرغم من انتهاء فصل الشتاء وبداية أول أيام فصل الربيع.

«الأرصاد» تكشف تطورات حالة الطقس وموعد بداية فصل الربيع

وقالت الهيئة، في بيانها، إن هناك سحبًا منخفضة ومتوسطة ممطرة الآن على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مع وجود سحب مختلفة الارتفاعات، وهي في الغالب متوسطة وعالية ليس لها تأثير على حالة الطقس غالبًا، ولكن قد تتطور على بعض المناطق وقد تسقط منها أمطار خفيفة متفرقة على مناطق أخرى.

الأرصاد تكشف موعد وأماكن سقوط الأمطار

وسوف تشمل الأمطار أغلب محافظة مطروح والوادي الجديد وأماكن من الدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد ومحتمل الإسكندرية، وهي أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة من مكان لآخر، مما يعني أنها خفيفة على أماكن ومتوسطة على أماكن وغزيرة على أماكن أخرى، وسوف تتقدم الأمطار شرقًا لتشمل مدن القناة وسيناء.

وبالنسبة لنشاط الرياح فهى شمالية شرقية على أغلب شمال البلاد حتى القاهرة والجيزة وأيضًا خليجي السويس والعقبة، بينما تتحول إلى شمالية غربية نشطة نسبيًا على البحر الأحمر والمدن المطلة عليه، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة وبرودة الطقس، مع اضطراب نسبي للبحرين المتوسط والأحمر، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين.

وهناك تمركز للمنخفض القطبي في الطبقات العليا أمام السواحل المصرية، وتمركز للمرتفع الجوي في الطبقات السطحية، وبقيم ضغط مرتفعة يجلب إلينا رياحا شمالية شرقية باردة جدًا، وهي رياح نشطة الآن تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وأجواء باردة الآن على شمال البلاد.

انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

وتدريجيًا وخلال الساعات القادمة تصبح الأجواء شديدة البرودة على شمال البلاد وباردة جدًا على وسط وجنوب البلاد، وتشهد مصر الليلة ليلا قارسا في البرودة يصل إلى حد الصقيع ودرجات الحرارة تقترب من الصفر وتحت الصفر.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية ووجود أرصدة منها

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشدداً فى هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين، بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ما تم اعتماده من حافز إضافى لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مشدداً على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه، مؤكداً العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح.

وذلك فى غضون 48 ساعة، قائلاً سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية، ما يهمني هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية فى غضون 48 ساعة، مكلفًا الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم الشخصي أيضاً، وأن يكون هناك توافق علي آلية محددة لتطبيقها.



البنك المركزي يعلن رفع الفائدة 1%.. تفاصيل القرار

أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي السيولة المحلية لتصل إلى 5.82 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ4.92 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 18.29%، جاء ذلك خلال النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم.

وأكد البنك المركزي، أن المعروض النقدي ارتفع ليصل إلى 1.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 60.53%

وينقسم المعروض النقدي إلى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي محققاً ارتفاعاً ليصل إلى 701.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ611.20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، والودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 680.46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ532.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت أشباه النقود لتصل إلى 4.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 17.46%

وتنقسم أشباه النقود إلى ودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 3.79 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.13 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتصل إلى 175.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ135.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وشهدت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لترتفع إلى 493.66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ512.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

التضامن: 4 ملايين «كرتونة رمضان» و600 ألف وجبة ساخنة للمستحقين

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أنه يتم حاليًا إجراء حصر لما يتم تجهيزه وتوفيره من "كرتونة رمضان"، لتوزيعها على المواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أننا لدينا حاليًا ما يزيد على 4 ملايين كرتونة، هذا بالإضافة إلى ما يزيد على 600 ألف وجبة ساخنة، يتم توزيعها على المستحقين، مؤكدة أن هناك معايير لاستهداف الأسر التى تحصل على هذه السلع، وذلك من خلال الاعتماد على القواعد الخاصة بـ"تكافل وكرامة"، أو دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين.

وأشار اللواء وليد أبوالمجد، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة للتوسع فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة، لافتًا إلى التعاون مع القطاع الخاص فى هذا الصدد، بمشاركة نحو 14 شركة فى 14 محافظة، هذا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة.

ونوه رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بأن هناك تكليفًا بتجهيز وتوفير 2 مليون "كرتونة رمضان"، لتوزيعها على المواطنين بعدد من المحافظات، مؤكدًا: لدينا وفرة فى السلع الجاهزة للطرح من خلال المنافذ المختلفة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 21-3-2022

أسعار الذهب فى مصر، ارتباك أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 21-3-2022 فى أسواق الصاغة، حيث شهدت أسواق الصاغة المصرية خلال فترة التعاملات الصباحية، حالة من الارتباك الشديد فى معدلات أسعار الذهب، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% ، وأيضًا إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وبلغ حوالى 17,47 جنيه، فى ظل زيادة التوقعات بارتفاع أسعار الذهب بمختلف العيارات.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسواق الصاغة ارتباك فى أسعار الذهب فى مصر، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الجنيه الذهب، بعد ارتفاع سعر الأوقية إلى 1924 دولار في الأسواق العالمية للذهب.

سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بأسواق الصاغة

أسعار الذهب فى مصر، كذلك، شهد سعر الذهب عيار 24 قيراطاً خلال تعاملات اليوم بأسواق الصاغة المحلية، ارتفاع طفيف وبلغ 1074 جنيهاً بجميع محلات بيع الذهب بمحافظات الجمهورية مع اختلافات أسعار المصنعية.



كما شهد سعر الذهب عيار 21 قيراطاً بالأسواق المصرية، ارتفاع ملحوظ في أعقاب إعلان رفع سعر الفائدة للبنوك، وبلغ سعر الجرام 940 جنيهاً، فى ظل إقبال كثيف من المواطنين على شرائه باعتباره مصدر مهم للقيمة المالية والادخار بعد إنخفاض سعر الجنيه.

فى النهاية، استقر سعر الذهب عيار 18 قيراط بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند سعر 806 جنبها الجرام الواحد لعدم الإقبال على شرائها، بينما استقر سعر الجرام عيار 14 قيراطاً عند مستوى 593 جنيه للجرام الواحد خلال التعاملات.

فى الختام، شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين، حالة شديدة من الارتباك في الأسعار بعد إتخاذ المركزى المصرى قرارا برفع أسعار الفائدة، وأيضًا التخوفات من إرتفاع نسبة التضخم بالأسواق المحلية.

رئيس الوزراء: مصر نجحت فى تحقيق نمو اقتصادي رغم جائحة كورونا

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر نجحت في تحقيق نمو اقتصادي رغم جائحة كورونا والدولة أدارت الأزمة بنجاح كبير جدا.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: «مصر من الدول القليلة التي نجحت في توفير فرص عمل كبيرة خلال أزمة كورونا، الأزمة الراهنة أشد وطأة من أزمة ⁧‫كورونا».‬⁩

أوضح أن كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذه الأزمة، مؤكدا أنه في إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصري بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم.