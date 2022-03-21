الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن لـ6 متهمين بسرقة شبكة أسلاك ترام الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد شعيب، عاطلين وعامل بقرية سياحية بالسجن 5 سنوات وإلزامهم برد قيمة الأسلاك، ومعاقبة عامل بمحل كاوتش بالسجن لمدة 3 سنوات، والسجن عام لصاحب محل خردة، بعد اتهامه بسرقة أسلاك كهربائية لترام الإسكندرية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

تعود القضية رقم 33900 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد ببلاغ من هيئة ترام المدينة يقام المتهمين بسرقة أسلاك التيار الكهربائي الخاص بتشغيل الترام بمحل الواقعة.

توصلت تحريات المباحث ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، قيام كل من المتهم الأول وحتى الخامسة وهما "ف.ا.م"، عاطل  و"م.ا.م"، عاطل، و"ع.ع.ا"، عامل،  و"ا.ر.س"، عامل بقرية سياحية، و"ه.م.ر"، عامل محل كاوتش، باتلاف اسلاك الكهرباء النحاسية الخاصة بتغذية لشبكة الترام بطول 150 مترا، والذي ترتب عليه تعطيل الترام ساعة ونصف وقاموا ببيع تلك الأسلاك الي المتهم السادس "أ.أ.ا"،صاحب محل خردة.

بتقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين وقيامهم بارتكاب الواقعة وتبين أن قيمة التلفيات للأسلاك المسروقة قدرت بـ92335,98 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

هيئة إتلاف الإسكندرية 3 سنوات قرية لدي هرب عاطل

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وائل لطفي

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