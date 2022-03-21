مشكلة فى الصوت تواجه أنغام خلال حفلها بالأوبرا

شهد حفل النجمة أنغام، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مشكلات في الصوت، ما أثار غضب الجمهور منذ بداية الحفل.

ومن ثم اعتذرت أنغام، عن استكمال الحفل، لحين حل المشكلة؛ وطلبت من المسئولين عن تجهيزات الصوت سرعة حل المشكلة لاستكمال الحفل.

وكان قد بدأ الحفل منذ قليل، وشددت أنغام بـ4 أغنيات فقط حتى الآن هي «بين البنين، ودونى عند امي، نفضل نرقص، وانا بعته كتير» بسبب المشكلة التى يعانى منها جمهور «البالكون» فى المسرح الكبير؛ ما أدى إلى مشاجرة بين جمهور البالكون والصالة؛ بسبب أن جمهور الصالة يصل له الصوت بشكل ممتاز، سرعان ما تدخل الأمن لحل الازمة، ويحاول مهندس الصوت لحل المشكلة التى يعانى منها بعض الحاضرين؛ استكمل أنغام الحفل خلال دقائق من الآن؛ بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، ومشاركة الأوركسترا الخاص بها الذى يتخطى 100 شخص من أمهر العازفين في مصر والوطن العربي.

ويقام الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا، وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، والثانية بمبلغ 1410 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ360 جنيهًا.

ويسجل الحفل مقابلة «أنغام» لجمهورها الأوبرالي بعد غياب دام لمدة عامين، خاصة أن آخر حفل أحيته أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان ضمن احتفالات عيد الحب عام 2020.

ويقام الحفل على المسرح الكبير، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى؛ وضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عددًا من الشروط للجمهور من أجل دخول المسرح الكبير وحضور الحفل منها الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت + كرفتة» عند دخول المسرح الكبير.