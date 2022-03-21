بايدن يحث القطاع الخاص فى الولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإلكترونية

حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، القطاع الخاص في الولايات المتحدة على "تعزيز الدفاعات الإلكترونية على الفور".

وأرجع بايدن في بيان اليوم نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم هذه الدعوة إلى "احتمال قيام روسيا بنشاط إلكتروني ضار ضد الولايات المتحدة".

وأضاف بيان اليوم أن الرئيس تعهد "بمواصلة استخدام جميع الوسائل لردع وتعطيل، وإذا لزم الأمر، الرد على الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية"، حيث أقر بأنه "لا تستطيع الحكومة الفيدرالية الدفاع ضد هذا التهديد بمفردها".

يُشار إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي قد فاقمت من التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا.