الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

ترأس، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس، مقدماً لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك يعوده على الجميع بالخير والبركات.

واستعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف وتزايد الإقبال على زيارته من قبل مختلف الزائرين، لافتاً إلى أن إيرادات المتحف في شهر فبراير الماضي قاربت من إيرادات شهر ديسمبر الماضي الذي يعتبر من أعلى الشهور في الإيرادات، كما أن أعداد الزائرين بالمتحف خلال ذات الشهر قد وصلت إلى 100 ألف زائر وهو أعلى عدد زوار حققه المتحف منذ افتتاحه.

وقام الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بإطلاع المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التي استضافها المتحف خلال الفترة الماضية والتي من بينها ملتقى الترميم العلمي الأول الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وشهد نجاحاً ملحوظاً، وتنظيم محاضرة عن المومياوات الملكية، بالإضافة إلى استمرار إقامة ورش العمل التي يتم تنظيمها بشكل دوري عن الحرف التقليدية المختلفة مثل صناعة النسيج والمسكوكات الخاصة بسك العملات وغيرها، وكذلك أنشطة ومبادرات رفع الوعي السياحي والأثري مثل اكتب وارسم هيروغليفى.

كما تم إحاطة المجلس بإصدار العدد الثاني من النشرة الإخبارية الإلكترونية الخاصة بالمتحف والتي يتم إصدارها بشكل ربع سنوي باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد تم خلال الاجتماع تحديد مواعيد الزيارة الخاصة بالمتحف خلال شهر رمضان المبارك والتي ستصبح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، وذلك أسوة بمواعيد الزيارة المقررة في باقي المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى والتابعة للمجلس الأعلى للآثار .

وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العناني المتحف القومي للحضارة المصرية مواعيد العمل في رمضان أحمد غنيم

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