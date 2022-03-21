الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل احتفاء «الإسماعيلية للسينما التسجيلية» بمئوية اكتشاف مقبرة عنخ آمون

احتفاء مهرجان الاسماعيلية
احتفاء مهرجان الاسماعيلية الدولي بفيلم كرسي توت عنخ آمون

نظّم مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وقال رئيس مهرجان الإسماعيلية إن 2022 يضم العديد من الاحتفالات في عدد من المجالات والأحداث التي مر عليها 100 عام.

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أضاف أنه قرر عرض فيلم للمخرج شادي عبد السلام بعنوان "كرسي توت عنخ آمون الذهبي"، ضمن فعاليات المهرجان، لافتًا إلى أنه اكتشف أن النسخة المتوافرة من الفيلم شديدة السوء وأنهم سعوا لترميم هذا الفيلم، موجها الشكر إلى د.خالد العناني وزير السياحة والآثار، لسرعة ترميم الفيلم وعرضه على هامش المهرجان.

وأوضح أنه وجد دعما كبيرا من الجهات الرسمية بالتعاون مع المركز القومي للسينما لإيجاد النسخة الأصلية للفيلم، وفوجئنا بأنها شديدة السوء لمرور عدد كبير من السنوات منذ تصويرها.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار ومونتيرة الفيلم الدكتورة رحمة منتصر، وعدد كبير من المهتمين بالسينما التسجيلية وضيوف المهرجان.

من جهتها قالت رحمة منتصر، "مونتيرة الفيلم"، أن فيلم كرسي توت عنخ امون، عرض عام ١٩٨٢، والذي قام المهرجان بترميمه.

في السياق، قالت منتصر إن الفيلم تحرر من اللغة الفصحى وتناول فيها المخرج شادي عبد السلام الأحداث باللغة العامية للوصول إلي قلوب البسطاء، موضحة أن فترة صناعته استغرقت 6 أشهر.

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وتابعت: "روح شادي الذي كان يعتمد على التأمل، كانت سبب نجاح أفلامه، موضحة أنه ابتعد عن اللقطات القصيرة، وهو افضل مخرج يعتمد علي اللقطات المركبة، من خلال مصور عظيم بقيمة ماهر راضي، إضافة للاستعانة بالموسيقى التصويرية"

يأتي ذلك في إطار إحتفال المهرجان بمرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون و ٢٠٠ عام على فك رموز حجر رشيد.

اكتشاف مقبرة شادي عبد السلام الدكتور خالد العناني لدكتور خالد العناني وزير السياحة المخرج شادي عبد السلام الدكتور خالد العناني وزير السياحة

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