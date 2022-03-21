رئيس «خطة النواب»: الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لمواجهة تبعات الحرب الروسية

خلال صالون «تنسيقية شباب الأحزاب»..

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العالم يمر بأزمات كبيرة على مدار الفترات السابقة، من بينها أزمة كورونا التي بدأت في عام 2019، ليدخل العالم منعطفصا أشد خطورة بالاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية مما أدى إلى تسارع موجات التضخم والأزمات الاقتصادية.

وأضاف “الفقي” خلال الصالون النقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟"، أن هناك العديد من الدول التي تقوم بصناعة الازمات وتجيد إدارتها، لافتًا إلى أن الصين خرج منه فيروس كورونا والتساؤل هنا عن إدارتها للأزمة، وكذلك روسيا قامت بشن الحرب على أوكرانيا ولكن هل تقوم بادارة الازمة بشكل جيد".

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن شمصر من بين الدول الأكثر تأثرًا بالأزمات، فلم تمض سوى أشهر قليلة على بدء التعافي من أزمة فيروس كورونا، قبل أن تجد الحكومة نفسها في مأزق التبعات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، مُشيرصا إلى أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن منها زيادة العلاوات.

وبدأ منذ قليل، الصالون النقاشي لـ"تنسيقية شباب الأحزاب"، تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدء من إرتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير تلك الحرب على رفع أسعار السلع في كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع التضخم العالمي وتلك الأزمة.

ويشارك في الصالون كل من: النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد سالم، عضو التنسيقية، ويدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.