25 أغنية تشدو بها أنغام فى حفل عيد الأم بالأوبرا.. تعرف عليهم

تفاجئ النجمة أنغام، جمهورها ومحبيها بتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة؛ حيث قررت أن تشدو بـ25 أغنية خلال حفلها المقرر إقامته بعد قليل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة الأوركسترا وقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات؛ احتفالا بمناسبة عيد الأم.

وتنشر «الدستور» خلال السطور التالية البرنامج الخاص بالحفل:

تبدأ أنغام الحفل بأغنية «ودونى عند أمي» كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادى؛ ومن ثم تشدو بباقة من أروع ما قدمته خلال مشوارها الفني وهى «حالة خاصة جدا»، «بين البنين»، «نفضل نرقص»، «انا بعته كتير»، «هتشتاقوا»، «حيران»، «أهي جت»، «هو نفس الشوق»، «بقول نسياك»، «مابتعلمش»، «وحدانية»، «استنى إيه»، «اساميك الكتيرة»، «مطمنة»، «بقيت وحدك»، «هبدأ من الأخر»، «بخاف افرح»، «مهزومة»، «فنجان النسيان»، «عرفها بيا»، «حتة ناقصة»، «اكتبلك تعهد»، «عمري معاك»، و«ياريتك فاهمنى».

ويقام الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا، وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، والثانية بمبلغ 1410 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ360 جنيهًا.

ويقام الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

أنغام تشارك فى دراما رمضان 2022

على صعيد آخر، تشارك النجمة أنغام، فى السباق الدرامي الرمضانى المقبل، حيث تتغنى بتتر مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

الأغنية تحمل اسم «أنا مش ضعيفة» وهى من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان أحمد جمال العدل؛ وتقول كلمات الأغنية: «أنا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح.. ومش قابلة أكون كومبارس على المسرح، مهما البخت باخ أو مال يكون زعلي ولا الزلزال على الكدبة، وعلى التزييف أنا مش ضعيفة وقادرة زى ما انجرح اجرح».