الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأمينات: صرف زيادة المعاشات أول أبريل

جمال عوض
جمال عوض

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية، تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022 بحد أدني 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان، أنه يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وأشار إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه. 

وأضاف أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة، اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

التداعيات الاقتصادية رئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال عوض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة القومية للتامين الاجتماعي زيادة المعاش

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