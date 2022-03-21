مصرع شخص سقط من أعلى سيارة داخل محجر بمدينة 15 مايو

لقي شاب مصرعه، بعد أن سقط من أعلى سيارة نقل، أثناء سيرها داخل أحد المحاجر بمدينة 15 مايو، وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات، باستقبال جثة المواطن "ج.م.ع"، 33 سنة، مصابا بكسور في الرأس والجمجمة ونزيف داخلي إثر سقوطه من علو على رأسه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يعمل في محجر بمدينة 15 مايو، وأثناء ركوبه أعلى صندوق سيارة نقل اختل توازنه وسقط من أعلى السيارة على رأسه مما أسفر عن وفاته.

وبمواجهة السائق أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف باصطدامه في مطب أثناء القيادة مما أسفر عن سقوط الضحية ووفاته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1291 لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.