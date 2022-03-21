الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد داود «محامي مجنون» في الإعلان الرسمي لمسلسل «Suits بالعربي»

احمد داوود
احمد داوود

كشف الإعلان الرسمي لمسلسل سوتس بالعربي عن شخصية المحامي آدم منصور، والتي يقدمها الفنان أحمد داود، لنكتشف جوانب عديدة للشخصية من بينها الثقة بالنفس، خفّة الظل، والإصرار على المواجهة وحل القضايا.


واستعرض الإعلان الكثير التفاصيل حول شخصية آدم منصور من بينها دراسته للحقوق في جامعة القاهرة قبل فصله، ومعرفته الكبيرة بالقانون، وعمله حاليًا كمحامي تحت التمرين وأيضًا احتمالية وقوعه في قصة حب، وأيضًا ستواجه الشخصية الكثير من الصعوبات، والتي ستوقعه في العديد من الأزمات قد تصل للضرب.


ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.


ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.


وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.


كما بدأ مؤخرًا تصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم يعيش بإحدى المناطق الشعبية ويطمح للشهرة والعالمية، ولكن ما يواجهه أثناء مشواره الكروي يقلب كل شيء رأسًا على عقب، الفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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