الأربعاء.. أوبرا الإسكندرية تُحيي احتفالية ذوي الهمم بمناسبة عيد الأم

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد المدير الفني لمركز تنمية المواهب، حفلًا فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، لفصل ذوى القدرات الخاصة، وفصلي الكمان و البيانو، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الاحتفال بعيد الأم لفصل أصحاب الهمم بتدريب من ميرفت همام، وتشمل: “مصر أم الدنيا، أحن قلب، صبح الخير يا مولاتي، أمي ثم أمي، ودوني عند أمي، انشودة الأم،ست الحبايب، شكرا يا أمي وغيرها”.

كما يقدم طلبة وطالبات فصل الكمان تدريب محمد بركات مجموعة من أشهر الأعمال الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين و طلبة فصل البيانو تدريب أدهم أحمد، يقدمون مجموعة من أشهر

المقطوعات العالمية.

ويشار إلى أن مركز تنمية المواهب بالإسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الاساتذة الاكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه، الكورال، العود، الجيتار ،الايقاع، الموشحات، الكمان، البيانو، فصل لذوى القدرات الخاصة.

كما يشهد مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية الخميس المقبل، احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال الموسيقار محمد عبد الوهاب وذلك في الثامنة من مساء الخميس الموافق 24 من مارس، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ومشاركة نجوم الفرقة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع الموسيقار الراحل يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى"اليها" أداء الفرقة الموسيقية، مين عذبك، خايف أقول، يا وابور أداء مجدي حرب، إلا أنت، الحب الجميل، حمال الأسية؛أداء الفنانة سارة مجدي، أغار من قلبي، مضناك، هان الود أداء الفنان كريم زيدان.