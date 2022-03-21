ضبط محاسب هارب من حكم بالسجن المشدد 10 سنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من ضبط "م. ع. ف" محاسب قانوني، ومقيم بالبحر الأحمر هارب من حكم قضائي كانت قد أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة جنايات وأمن الدولة طوارئ بالبحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبد المنصف حزين - رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم ومصطفى محمد درويش وبحضور خالد شحاتة - رئيس النيابة ،بأمانة سر خالد عبد العظيم.

وكان الحكم قد صدر بجلسة 8 مايو 2021 غيابياً بالسجن المشدد 10 عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة.. حرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتحديد جلسة لإعادة إجراءات المحاكمة .

كان المحامى العام الأول لنيابات البحر الأحمر قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه فى تاريخ سابق على 26 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر - لأنه ليس من أرباب الوظائف الحكومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمي وهو شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة والمنسوب صدورها إلى مصلحة الضرائب - مأمورية الغردقة منطقة البحر الأحمر - وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها تلك الجهة، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد اثباتها به وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للعاملين بتلك الجهة فتمت الجريمة، بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

كشف أمر الإحالة قيام المتهم بواسطة آخر مجهول بتقليد بصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية - خاتم شعار الجمهورية - الخاص بمصلحة الضرائب مأمورية الغردقة امضاء رئيس مأموريتها واستعمله بأن مهر به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكن بتلك المحرر المزور من الاستيلاء على أموال المجنى عليه "جورج .أ . م" وكان ذلك بطريق احتيالية بأن قدم شهادة الضريبة المضافة إلى القيمة الإضافية سالفة البيان للمجنى عليه لإيهامه بواقعة مزورة، وهى تسجيل شركته على النحو المبين بالتحقيقات.