أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إرسال قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي والفينو لمديري مديريات التموين بالمحافظات لتوزيعها على أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية.

وأضاف خليل في تصريحات صحفية، أنه سيتم أيضا المرور على المخابز السياحية والأفرنجية وتوجيه النصح والإرشاد لهم بالالتزام بالقرار لما يعود بالصالح على الدولة والمواطنين في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع خليل أنه سيتم أيضا توعية المواطنين وأصحاب المخابز بتعريف كل شخص ما له وما عليه والتكاتف جميعا من أجل الصالح العام، إضافة إلى ضرورة إعلان الوزن والسعر في مكان ظاهر للمشتري داخل المخبز السياحي والأفرنجي.

وناشد رئيس قطاع التجارة الداخلية، وسائل الإعلام بكافة أنواعها بالتوعية والإرشاد لأصحاب المخابز السياحية والأفرنجية بأهمية القرار والالتزام به.

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما.

و ألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وتقرر فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين.

و يبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر آيهما أقرب.