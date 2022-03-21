4 أسباب تجعل «راجعين يا هوا» من المسلسلات المنتظرة في رمضان 2022

طرح خلال الأيام الماضية البرومو الدعائي لمسلسل "راجعين يا هوى" على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

المسلسل من إخراج محمد سلامة وبطولة خالد النبوي، نور، أحمد بدير، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، سلمى أبو ضيف، وهو من الأساس نص إذاعي كتبه السيناريست محمد أنور عكاشة وحوله الكاتب محمد سليمان إلى سيناريو تلفزيوني.



ومنذ عرض البرومو الدعائي للمسلسل وحاز على إعجاب العديد من المتابعين، وقالوا إنهم يحرصون على مشاهدته خلال شهر رمضان القادم، وذلك لعدة أسباب:

1 – المخرج محمد سلامة

رغم صغر سنه ولكنه وضع اسمه وسط المخرجين الكبار بأعماله التي قدمها خلال السنوات القادمة، وخصوصاً خلال الموسم الرمضاني، في عام 2018 قدم مع النجم الكبير ياسر جلال مسلسل "رحيم" والذي كان تريند وقت عرضه وحتى بعد سنوات ظل له مكانة بين المشاهدين.

وفي العام الماضي قدم مسلسل "ملحمة موسى" مع النجم محمد رمضان والذي تميز في إخراجه من خلال تقديمه للمشاهد الملحمية والتي أثنى الجميع على إخراجها وكيفية إخراجها بهذه الطريقة وخصوصاً مشهد الفيضان وغيرها من المشاهد العظيمة، وخارج الموسم الرمضاني قدم مسلسلي "الحرامي" و"ستات بيت المعادي" واللذان رغم عرضهما خارج الموسم الرمضاني إلا وأنهما حققا مشاهدات عالية وإعجاب المشاهدين، فمن المنتظر مع تعاونه مع النجم خالد النبوي أن يقدما لنا عملاً يليق بأسماءهما.

2 – خالد النبوي

اسم النجم خالد النبوي وحده على أي عمل فني يبشر بوجود عمل فني عظيم، فدائماً ما كان حريصاً النجم في اختياراته التي يقدمها للمشاهد سواء كان العمل من بطولته أو لو حل كضيف شرف لعدة حلقات.

خلال المواسم الرمضانية الماضية قدم لنا العديد من المسلسلات التي ستظل في الذاكرة مثل "واحة الغروب" أو "لما كنا صغيرين"، وحتى عندما حل ضيفاً على مسلسل "البحث عن علا" كانت حلقاته الأعلى مشاهدة وأثنى الجميع على أدائه وتمثيله، لذلك تواجد النجم خالد النبوي في العمل يجعلنا دائماً منتظرين للجديد الذي سيقدمه لنا من خلال المسلسل.

3 – أسامة أنور عكاشة

الكاتب العظيم والسيناريست أسامة أنور عكاشة من أهم الكتاب المصريين في عصره، وستظل دائماً مرتبطة الأعمال الرمضانية باسم الكاتب الكبير من بداية مسلسل "زيزينيا" و"عفاريت السيالة" و"ليالي الحلمية" وغيرها من المسلسلات العظيمة التي كتبها الكاتب الكبير.

ووضع اسمه على العمل يكفى وحده لانتظارنا لعمل سيظل في أذهان الجميع، رغم إنه كان عملاً إذاعياً عرض سنة 2004 بطولة النجم منة شلبي، إلا أن إعادة إحياءه لعمل تلفزيوني يعتبر تكريماً للعمل والكاتب العظيم أسامة أنور عكاشة.

4 – قصة المسلسل

مسلسل "راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجددا.

في الوقت ذاته، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، وهي قصص اجتماعية بسيطة دائماً ما تشد المواطن المصري خصوصًا في رمضان، وطريقة عرض القصة واضحة من التريلر أنها بسيطة للمشاهدين.