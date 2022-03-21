حفل لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بجامعة المنصورة (صور)

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع فريق طلاب المحروسة بالجامعة، اليوم الاثنين، حفل تكريم الأم المثالية لجامعة المنصورة وأمهات شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة.

وأقيم الحفل بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة برعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وبإشراف الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، حرص جامعة المنصورة على تنظيم الحفل كل عام إيمانًا بدور الأم الهام فى بناء المجتمع وتقديرا لجهود شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة.

ونوه “عبد الباسط” بتشكيل جامعة المنصورة لجنة مكونة من الدكتورة سماح طارق حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نسرين شلبى أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، الدكتور مصطفى أمين مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة، لاختيار المكرمين من الأمهات المثاليات بالجامعة.

وأعربت الدكتورة أسماء مصطفى عن امتنانها لجامعة المنصورة وكلية التربية لتكريمها فى هذا اليوم الذى يجسد قيم إنسانية نبيلة.

وقالت الرائد إيمان وجدي أن الأم هى رمز العطاء التى تعجز الكلمات عن وصف عطائها اللامحدود.

وأشادت عايدة شلبى والدة المقدم الشهيد شريف المعداوى على تكريم جامعة المنصورة لأمهات وزوجات الشهداء الذين ضحوا من أجل الحفاظ على الوطن.

وضمت قائمة المكرمين كلًا من: الدكتورة أسماء مصطفى عميد كلية التربية السابق، الدكتورة ميرفت أبو الخير الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتورة فوزية عبد العزيز الأستاذ بكلية الآداب، الدكتورة منى القصبى الأستاذ بكلية التجارة، نهاد حافظ مدير مكتب أمين عام الجامعة، بشرى حسن الشربينى من مستشفى الطلبة، إيناس حسنين مركز جراحة الجهاز الهضمى، حريصة سعد السيد مركز طب وجراحة العيون، منى الحديدى كلية الصيدلة، خديجة عيد حبيب مستشفى الجامعة الرئيسى، حنان بطرس الإدارة العامة للجامعة، ليلى الطيب حسين كلية الطب ، أمل معوض مستشفى الباطنة التخصصى، فايزة السيد على -كلية التجارة.

كما تم تكريم أمهات شهداء القوات المسلحة: ملازم أول إبراهيم الشربينى ، الشهيد العريف هلال رأفت هلال ، الشهيد الجندى على السيد الشربينى ، الشهيد الجندى السيد إبراهيم سليمان ، الشهيد الجندى جمعة محمد عبد الفتاح ، الشهيد الجندى أحمد السيد سالم ، الشهيد الجندى محمد عبد الملك بكر، الشهيد الجندى أحمد محمود عبد الفتاح.

كذلك تكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة، حيث تم تكريم كل من والدة الشهيد المقدم شريف المعداوى، والدة الشهيد النقيب محمود صديق محمود ، زوجة الشهيد أمين شرطة يس محمد المهدى، والدة الجندى محمد ياسر فوزى ، زوجة الشهيد المساعد عزت عبد المقصود، والدة الشهيدالجندى محمد بشير عبد التواب، والدة الشهيد الجندى مصطفى على ماهر، والدة شهيد مجند محمد عبد الفتاح ربيع.

قدم أطفال مركز تنمية ورعاية الطفولة جامعة المنصورة فى نهاية الحفل فقرات استعراضية على إيقاعات بعض الأغانى مثل ست الحبايب وأمورتى الحلوة.

حضر فعاليات الاحتفالية كلًا من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، العميد أركان حرب أحمد السويدي المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية، الدكتورة أسماء مصطفى عميد كلية التربية جامعة المنصورة السابق ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لشئون التعليم قبل الجامعى، وعدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها، والرائد إيمان وجدى والرائد أحمد فاروق جبريل ممثلين عن مديرية أمن الدقهلية، أسامة موسى أمين عام الجامعة و أمناء الجامعة المساعدين، الدكتورة وفاء أبو المعاطى مدير مركز تنمية ورعاية الطفولة بالجامعة، الدكتور مصطفى أمين مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة، المحاسب أحمد شكرى مدير مصنع كريستال للمفروشات، الأمهات المثاليات بالجامعة وعدد من أمهات وزوجات شهداء القوات المسلحة والشرطة، عدد من أساتذة وطلاب الجامعة.