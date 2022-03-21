تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة متعفنة فى بورسعيد

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد، من تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة لشخص فى منطقة الأربع عمارات التابعة للمحافظة، والوقوف على أسباب الحادث.

كانت قد تلقت مديرية الأمن إخطارًا بالعثور على "محمد ح" 51 عامًا، جثة متعفنة، منذ 4 أيام في منطقة الأربع عمارات، وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة في مشرحة مستشفى النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.