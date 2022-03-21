الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة متعفنة فى بورسعيد

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد، من تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة لشخص فى منطقة الأربع عمارات التابعة للمحافظة، والوقوف على أسباب الحادث.

كانت قد تلقت مديرية الأمن إخطارًا بالعثور على "محمد ح" 51 عامًا، جثة متعفنة، منذ 4 أيام في منطقة الأربع عمارات، وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة في مشرحة مستشفى النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

الأجهزة الأمنية بورسعيد ملابسات جثة جثة متعفنة

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وائل لطفي

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