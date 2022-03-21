الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات 2022.. أحمد مجدى يطارد محمد رمضان فى «المشوار»

احمد مجدي
احمد مجدي

يشارك النجم أحمد مجدي في بطولة مسلسل المشوار المنتظر عرضه في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022. المسلسل من إخراج محمد ياسين، تأليف محمد فريد. 

 

ويجسد «مجدي» شخصية المقدم علاء من مباحث الآثار، وهو محقق شرطة يطارد بطل المسلسل و يحاول الإيقاع به لتورطه في جريمة الاتجار بالآثار.

ومن جانبه، نشر «مجدي» عبر حسابه على «إنستجرام» بوستر شخصيته بالمسلسل.


وكانت طرحت شركة ميديا هب عددا من البوسترات الدعائية المنفردة لنجوم المسلسل منهم بيومي فؤاد وأحمد كمال وندى موسى. 

 

«المشوار» من إنتاج شركة سعدي جوهر ميديا هب التي سبق وقدمت مسلسل لعبة نيوتن للنجمة مني زكي  في رمضان 2021.


جدير بالذكر أن أحدث أعمال أحمد مجدي هو فيلم  حدث في 2 طلعت حرب، وقد شارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة التي انتهت في 10 مارس الحالي كعضو بلجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا مع المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمنتجة التونسية درة بوشوشة.

احمد مجدي الفنان أحمد مجدي المشوار مسلسل المشوار مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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