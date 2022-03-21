المشدد 3 سنوات لتاجر خردة وصاحب مكتب توريدات عمومية بتهمة التزوير

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة تاجر خردة وصاحب مكتب توريدات عمومية، بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامهما، بتزوير محررين رسميين منسوبين لنيابات شمال القاهرة وبلبيس الجزئية.

كانت قد أحالت النيابة العامة بجنوب الشرقية، كل من: "م. س " 32 عاما، تاجر خردة ببندر بلبيس، و"ح. م. " 44 عاما، صاحب مكتب توريدات عمومية بإحدى قرى مركز بلبيس، لأنهما في غضون أعوام من 2018: 2020 بدائرة قسم بلبيس، اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي الأول منسوب لنيابة شمال القاهرة، والثاني منسوب لنيابة بلبيس الجزئية، ذلك بطريق الاصطناع، وكذلك تقليد أختام خاصة بالجهات الحكومية وهي نيابة شمال القاهرة وبلبيس الجزئية ووضعوا بصميتهما على المحررات المزورة، وذيلوها بتوقيعات منسوبة على غير الحقيقة لأحد موظفي الحكومة، وقدمهم للمتهم الأول لنيابة بلبيس الجزئية لشكاية آخرين وهو عالم بتزويره.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما احتياطيا واحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.