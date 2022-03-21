بمعارض «ضد الغلاء و أهلاً رمضان».. «مستقبل وطن» يواصل حربه على ارتفاع أسعار السلع (صور)

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الأثنين، شملت احتفاليات تكريم الأمهات المثالية، وإقامة معارض "أهلاً رمضان" و "ضد الغلاء"، لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار وياميش رمضان بأسعار مخفضة على المواطنين.

كما أطلقت عددًا من الحملات والقوافل الطبية تشمل جميع التخصصات بالمجان، وإطلاق المسابقة القرآنية وتكريم الفائزين، وحملة لتشجير شوارع المدن، ومعارض للمصنوعات اليدوية المصرية، والفنون التشكيلية، وتواصل لمبادرة "أنت عظيمة"، للقضاء علي محو الأمية، ويوم رياضي ترفيهي للأيتام لإدخال السعادة علي قلوب الأطفال، ودورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للسيدات والفتيات، وقافلة طبية بيطرية مجانية، و فعاليات ماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

كما يواصل الحزب فتح مقراته بجميع قرى ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز أنشطة الحزب بمحافظات الجمهورية..

في محافظة أسيوط، دشنت أمانة الحزب إشارة البدء لجدول أعمال المسابقة القرآنية السنوية الثالثة على مستوي المحافظة، على أن يتم ذلك في جميع مقرات وأمانات حزب مستقبل وطن بأسيوط بالمراكز لإتاحة الفرصة لجميع الوحدات الحزبية والقاعدية للاشتراك في المسابقة من القري والنجوع والوحدات المحلية، كما أقامت أمانة الحزب معرضاً لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات وياميش رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، للتسهيل والتخفيف علي المواطنين بحضور المحافظ.

وفي الوقت نفسه، أقامت أمانة مركز ابنوب، شادر لبيع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة للتخفيف وتسهيلاً على المواطنين والمقام بشارع بور سعيد بجوار مجلس المدينة القديم، وفي السياق ذاته، أطلقت أمانة الشباب، حملة لتشجير شوارع المدينة تحت شعار أسيوط مدينة أكثر جمالا، حيث بدأت الحملة بتشجير شارع ترعة الإبراهيمية أمام الممشى السياحي، لإعطاء المكان شكل جمالي يريح النظر والاستمتاع بتلك الزهور.

وفي محافظة القاهرة، أقامت أمانة حي مصر الجديدة، معرضاً للمصنوعات اليدوية المصرية ضم أكثر من 100 عارض، وقد تم تنظيم الفاعلية بحديقة بمتحف الطفل بمصر الجديدة، وتأتي الفعالية في إطار دعم وتفعيل المشروعات الصغيرة والمصنوعات اليدوية لخلق جيل جديد من المصنعين، وكذلك العمل على فتح فرص عمل للشباب والرجال والسيدات والقضاء على البطالة.

وافتتحت أمانة مدينة بدر، معرضاً للفنون التشكيلية الأول، حيث يحتوى المعرض على مجموعة من أعمال الفنانين التشكيليين والأطفال الموهوبين من مختلف الأعمار، شاركوا بعرض أعمالهم الفنية ذات الطابع الفني المتميز، ويأتي هذا المعرض ضمن أهداف الحزب في رفع الحس الفني و الوعى الثقافي لدى المواطنين، واستيعاب طاقة الشباب الفنانين والأطفال الموهوبين.

وفي محافظة الجيزة، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك في مراكز وأقسام إمبابة والبدرشين والصف والهرم والعياط وأطفيح والعجوزة، والطالبية، والوراق.

كما نظمت أمانة قسم الجيزة، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات والأيتام، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات المتنوعة من عروض فنية وغنائية ومسابقات وجوائز، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والجوائز العينية على الأطفال تكريم الأمهات المثاليات علي مستوي الوحدات الحزبية.

وأقامت أمانات البدرشين وأطفيح، معارض لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وتم تنظيم معرض الأسرة المصرية رقم 38 والذى ضم جميع احتياجات الاسرة المصرية بأسعار مخفضة، وفي نفس السياق، واصلت أمانة مركز الحوامدية، تنفيذ مبادرة "أنت عظيمة"، للقضاء علي الأمية، وتمكينهم من مستوي تعليمي وثقافي لإفادة مجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحاسب وتعليم الكبار لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة مركز كفر سعد، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث أسفرت النتائج بفوز مدرسة الدكتور كفر المنازلة الابتدائية بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، كما نظمت أمانة مركز كفر البطيخ، احتفالية كبرى بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بحضور مشايخ من علماء الازهر ووزارة الاوقاف والمبتهل الجميل الشيخ محمد البياع.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مدينة زفتى، احتفالية كبري لتكريم الأم المثالية، والايتام وذوي الهمم، وذلك في يوم رياضي ترفيهي، شارك فيه عدد كبير من الاطفال ذوي الهمم، وبدأ اليوم بمجموعة من الألعاب الخاصة بالأطفال لإدخال السعادة على قلوب الأطفال، وعلى المسرح الكبير بمركز الشباب تم تكريم الأمهات المثاليات من الأبطال من ذوي الهمم وعضوات الحزب.

وفي لفتة طيبة تم تكريم والدة الشهيد عمر قطرب شهيد القوات المسلحة، كما نظمت أمانة المرأة أول طنطا، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم وفي الوقت نفسه، نظمت أمانة ثان طنطا، ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بفضائل شهر شعبان وتحويل القبلة كحدث من الأحداث المحورية في تاريخ الإسلام.

وفي نفس السياق، أطلقت أمانة مركز السنطة، سيارات متنقلة وثابتة، تجوب شوارع المدينة، لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والسلع الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة، تحت شعار "ضد الغلاء"، للتخفيف ورفع المعانة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، كما أقامت أمانة مركز بسيون معرضاً "اهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدي والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز قطور، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، وسط إقبال الاهالي والكشف علي أكثر من 2000 حالة خلال الساعات الاولي.

وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت أمانة مركز القنطرة غرب، قافلة بيطرية مجانية بالكيلو 19 بأبو خليفة، وقد قامت بالكشف على العديد من الحالات وتم عمل اللازم لها وتوفير الأدوية والتواصل مع اهالي منطقة من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم.

وفي محافظة المنوفية، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة إقامة معارض "أهلا رمضان" و"ضد الغلاء"، لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار وياميش رمضان، بأسعار مخفضة، حيث افتتحت أمانة مركز الباجور، منفذ ثابت لبيع اللحوم بسعر مخفضة، للمواطنين والتي شهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، ومنفذ ثابت اخر لتوزيع المواد الغذائية بأسعار تقل بحوالي 35% عن نظيرتها وبجودة عالية وذلك في ميدان مدينة الباجور الرئيسي.

وافتتحت أمانة مركز اشمون، معرضاً ضد الغلاء، لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، بقرية سمادون، وشمل المعرض، مفروشات وتجهيز العرائس وملابس وأطفال وأحذية وسلع غذائية ولحوم ومجمدات، وسجاد وموكيت، وادوات مطبخ ولعب الاطفال ووسائل تعليمية، كما تم تقديم خصم 50% للعروسة اليتيمة، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض.

أما أمانة مركز ومدينة منوف، نظمت معرضاً لجميع مستلزمات الأسرة من مفروشات وملابس وأدوات منزلية وجهاز العرائس والمواد الغذائية والسلع الأساسية وذلك بقريه دبركي بغرض مواجهة موجه ارتفاع الأسعار، وعلي جانب أخر، نظمت قافلة طبية شاملة جميع التخصصات، بقرية النعناعية، وضمت تخصصات عظام وباطنة وأطفال وجلدية وتغذية ونحافة وسمنة وتحاليل طبية، وذلك بسعر رمزي، وشهدت القافلة إقبالاً كبيرا منذ اللحظات الأولى من أهالي القرية بلغ عدد المستفيدين من القافلة حوالى 650 حالة في كافة التخصصات الطبية.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للسيدات والفتيات، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، في الإسعافات الأولية وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية "العوينة" بمركز الداخلة، على مدار 3 أيام مضت، وشهدت الدورة إقبالًا من فئات عمرية متنوعة من أبناء قرية العوينة بالمركز والعزب التابعة لها، بإجمالي 100متدربا، كما جرى التدريب عليها ( المسح الأولى -الأزمة القلبية - انسداد مجرى الهواء المفاجئ - إنعاش القلب والتنفس (cpr) -الغرق - الحروق - النزيف - الجروح - الكسور - إصابات البطن والصدر والعين - الصدمة - الإغماء والغيبوبة - التشنجات - التسمم - الإسهال - العض واللسعات واللدغات - التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة - تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبيرة - إصابات الأطفال والوقاية منها.

وفي محافظة شمال سيناء، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الضرورية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الاسعار واستعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك خلال مشاركة الأمانة في معرض الغرفة التجارية بالمحافظة، والذي افتتحه المحافظ، والمعرض يشمل كل مستلزمات شهر رمضان المبارك بالإضافة للخضروات والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن، وشهد المعرض إقبال كبير في اليوم الاول، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الحزب لخدمة مستحقي الدعم من أهالي شمال سيناء.

وفي محافظة قنا، افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان" بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا والذي يقوم بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بقنا بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، بحضور المحافظ، حيث أنه تم إقامة 11 معرضا لـ"أهلا رمضان" بالمحافظة منها 3 معارض بمدينة قنا، بالإضافة إلى إقامة معرض في كل مركز من مراكز المحافظة الثمانية الأخرى، حيث تصل نسبة التخفيضات على السلع المعروضة إلى 30 %، كما اطمان محافظ قنا خلال افتتاحه المعرض على مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات في مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على مستوى المراحل التعليمية الثلاث وذلك بمدينة الغردقة، وأسفرت المسابقة عن صعود 3 مدارس على مستوى المحافظة لتمثيلها في منافسات الجمهورية.

وفي محافظة سوهاج، نظمت أمانة مركز دار السلام، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة بإدارة دار السلام التعليمية، بحضور المحافظ، وأجريت الاحتفالية في مدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية المشتركة، وتضمنت الحفل تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، وفقرات فنية وغنائية وإلقاء شعر لطلاب المدارس المشاركة في المسابقة، وجرى بعدها توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الطلاب المكرمين.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.