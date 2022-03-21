«الدفاع البريطانية» تستدعى الملحق العسكرى الروسى لمناقشة الوضع فى أوكرانيا

استدعت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، الملحق العسكري الروسي لدى لندن لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وجاء في نص تغريدة وزارة الدفاع البريطانية اليوم: "تم استدعاء الملحق العسكري الروسي إلى مقر وزارة الدفاع للمرة الثانية فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا وسلوك القوات المسلحة الروسية"، وفقا لوكالة أنباء روسية على نشرتها الإنجليزية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إصدار 10 آلاف و200 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين بموجب "مخطط الأسرة الأوكراني" الذي أطلقته بريطانيا الشهر الماضي.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم، أنه بموجب المخطط، فبإمكان هؤلاء الفارين من الأوضاع في أوكرانيا الانضمام إلى أقارب يعيشون بالفعل في بريطانيا.

كما يسمح مخطط "منازل من أجل أوكرانيا" للمنظمات والأفراد برعاية تلك الأسر والتوفيق بينهم مع أسرة بريطانية.