الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع البريطانية» تستدعى الملحق العسكرى الروسى لمناقشة الوضع فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

استدعت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، الملحق العسكري الروسي لدى لندن لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
وجاء في نص تغريدة وزارة الدفاع البريطانية اليوم: "تم استدعاء الملحق العسكري الروسي إلى مقر وزارة الدفاع للمرة الثانية فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا وسلوك القوات المسلحة الروسية"، وفقا لوكالة أنباء روسية على نشرتها الإنجليزية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إصدار 10 آلاف و200 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين بموجب "مخطط الأسرة الأوكراني" الذي أطلقته بريطانيا الشهر الماضي.
وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم، أنه بموجب المخطط، فبإمكان هؤلاء الفارين من الأوضاع في أوكرانيا الانضمام إلى أقارب يعيشون بالفعل في بريطانيا.
كما يسمح مخطط "منازل من أجل أوكرانيا" للمنظمات والأفراد برعاية تلك الأسر والتوفيق بينهم مع أسرة بريطانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

هدى الملاح: انخفاض سعر الجنيه سيحقق تنافسية عالية للصادرات بالأسواق العالمية

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

روسيا تستدعى السفير الأمريكى وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات بايدن

ننشر فيديو تعدى رئيس حى الموسكى بالضرب على ضابط وقرار حبسه (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)