مساعد وزير الخارجية يستقبل مبعوث حكومة الصين للشرق الأوسط

استقبل السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، اليوم الإثنين، السفير تشاي جيون، المبعوث الخاص لحكومة الصين للشرق الأوسط.

ويجري جيون زيارة إلى القاهرة في إطار جولته في المنطقة، فيما تناول اللقاء العلاقات التاريخية التي تربط مصر والصين والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

لقاء مساعد وزير الخارجية والمبعوث الصيني

وبحث اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وعملية السلام وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والسودان وجنوب السودان.

وخلال اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.