الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسى ينفى تأثر اقتصاد بلاده بالحظر المفروض على واردات النفط

ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن فرض واشنطن ولندن حظرًا على واردات النفط الروسي لم يؤثر كثيرا فى اقتصاد بلاده، وذلك نظرا إلى أن حجم الإمدادات إلى واشنطن ولندن كان قليلا.
وقال نوفاك- في تصريح أوردته قناة إخبارية اليوم الإثنين- إن العقوبات الغربية لم تؤثر على حجم إنتاج النفط والغاز في روسيا، مشيرًا إلى أنها لم تؤد إلى ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الداخلية.
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي التوصل إلى اتفاق مع كازاخستان حول تشكيل مجموعة عمل مشتركة بهدف زيادة إمدادات النفط الروسي عبر أراضيها إلى الصين.
وأضاف نوفاك أن مسألة زيادة إمدادات الطاقة إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن، وذلك على خلفية إعداد دول غربية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

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فصل الاقتصاد عن السياسة

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