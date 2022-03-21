تأجيل محاكمة 2 من المتهمين فى مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

تأجيل محاكمة 2 من المتهمين فى مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية
أجلت محكمة جنايات المنصورة، محاكمة 2 من المتهمين في مشاجرة بين عائلتين بمركز نبروة محافظة الدقهلية إلي جلسة 24 مايو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع المتهمين بعد أن قضت المحكمة بالإعدام شنقا بحق 7 متهمين في القضية من 64 متهما، وتقدم المتهمان الأول والثاني بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهما لصدور الحكم بحقهما غيابيا.
أحداث الواقعة تعود إلى مارس عام 2013، حينما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة كبيرة أمام محطة وقود أسفرت عن مقتل شابين، وبعدها تطورت الأحداث بصورة كبيرة ونشبت معركة بين عائلة المنزلاوى وعائلة أبوأمين، استخدمت خلالها الأسلحة الآلية والبيضاء فى منطقة المعهد الديني، وخرجت عائلة المنزلاوى مدججة بالسلاح، وأشعلوا النار في منزل لعائلة أبوأمين ليرتفع عدد القتلى إلى 4 أشخاص.
وأحال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية 64متهما في القضية رقم 2991 لسنة 2013جنايات نبروه والمقيدة برقم كلي 1260 لسنة 2013 كلي جنوب المنصورة لأنهم في يومي 13، 14 مارس 2013 بدائرة مركز نبروة -محافظة الدقهلية المتهمون من الأول حتي الخامس والثلاثون قتلوا المجني عليه "عمرو ا" -عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم علي ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وزجات حارقة وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده وعائلته فيه وحاصروه وصعدوا إلى أعلي أسطح المنازل وأعلي سطح المسجد المجاور، وأطلقوا الأعيرة النارية من الأسلحة النارية حوزتهم وألقوا الزجات الحارقة، وانتشروا بمسرح الجريمة بناء علي إتفاقهم المسبق وبحسب الخطة التي تكونت لديهم ودلفوا الي داخل المنازل بالمكان بحثا عن عائلة أفراد المجني عليه تحقيقا لقصدهم .
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكاما بالإعدام بحق 7متهمين، إلا أن المتهم الأول والثاني صدر بحقهما حكم غيابي فتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته.