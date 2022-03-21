تأجيل محاكمة 2 من المتهمين فى مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

أجلت محكمة جنايات المنصورة، محاكمة 2 من المتهمين في مشاجرة بين عائلتين بمركز نبروة محافظة الدقهلية إلي جلسة 24 مايو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع المتهمين بعد أن قضت المحكمة بالإعدام شنقا بحق 7 متهمين في القضية من 64 متهما، وتقدم المتهمان الأول والثاني بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهما لصدور الحكم بحقهما غيابيا.

أحداث الواقعة تعود إلى مارس عام 2013، حينما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة كبيرة أمام محطة وقود أسفرت عن مقتل شابين، وبعدها تطورت الأحداث بصورة كبيرة ونشبت معركة بين عائلة المنزلاوى وعائلة أبوأمين، استخدمت خلالها الأسلحة الآلية والبيضاء فى منطقة المعهد الديني، وخرجت عائلة المنزلاوى مدججة بالسلاح، وأشعلوا النار في منزل لعائلة أبوأمين ليرتفع عدد القتلى إلى 4 أشخاص.

وأحال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية 64متهما في القضية رقم 2991 لسنة 2013جنايات نبروه والمقيدة برقم كلي 1260 لسنة 2013 كلي جنوب المنصورة لأنهم في يومي 13، 14 مارس 2013 بدائرة مركز نبروة -محافظة الدقهلية المتهمون من الأول حتي الخامس والثلاثون قتلوا المجني عليه "عمرو ا" -عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم علي ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وزجات حارقة وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده وعائلته فيه وحاصروه وصعدوا إلى أعلي أسطح المنازل وأعلي سطح المسجد المجاور، وأطلقوا الأعيرة النارية من الأسلحة النارية حوزتهم وألقوا الزجات الحارقة، وانتشروا بمسرح الجريمة بناء علي إتفاقهم المسبق وبحسب الخطة التي تكونت لديهم ودلفوا الي داخل المنازل بالمكان بحثا عن عائلة أفراد المجني عليه تحقيقا لقصدهم .

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكاما بالإعدام بحق 7متهمين، إلا أن المتهم الأول والثاني صدر بحقهما حكم غيابي فتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته.