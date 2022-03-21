الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تستدعى السفير الأمريكى وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات بايدن

بايدن
بايدن

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، وسلمته مذكرة احتجاج على التصريحات الأخيرة للرئيس جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر بيان للخارجية الروسية أنه جرى استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى مقر الوزارة، وتسلم مذكرة احتجاج على التصريحات غير المقبولة، التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بحق رئيس روسيا فلاديمير بوتين.
وأضافت "الخارجية الروسية" - في بيانها - "أن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، والتي لا تليق برجل دولة بمثل هذه الرتبة العالية، تضع العلاقات الروسية الأمريكية على شفا القطع والقطيعة"، محذرة السفير الأمريكي من أن الأعمال العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستستقبل بالرفض الحازم.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وصف نظيره الروسي مؤخرا بأنه "مجرم حرب".

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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