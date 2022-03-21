الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتخفيضات 30%.. محافظ المنيا يفتتح معارض «أهلا رمضان» في مغاغة وبني مزار وسمالوط

القاضي يفتتح معرض
القاضي يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز مغاغة وبني مزار وسمالوط

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، افتتاح سلسلة معارض "أهلا رمضان" بمراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية لدعم جميع المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات.

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افتتح محافظ المنيا، اليوم معارض "أهلا رمضان" بمراكز (مغاغة – بني مزار – سما لوط)، بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أحمد راضي رئيس فرع الغرفة التجارية بالمنيا، محمد السيد رئيس مركز مغاغة، عماد حسن رئيس مدينة بني مزار ، أحمد راشد رئيس مدينة سما لوط، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المعنية.

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يقام معرض "أهلا رمضان" بحديقة الفتح بشارع طه حسين بمركز مغاغة، وبشارع العاشر من رمضان بمركز بني مزار، وداخل سور الإدارة الزراعية على طريق مصر أسوان الزراعي بمركز سما لوط بالتعاون مع الغرفة التجارية.

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شدد المحافظ، على الالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها، حيث يضم المعرض جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها، ويقدم المعرض المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات التي تتراوح ما بين 20% - 30%.

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أكد "القاضي"، إن المعرض يأتي في إطار استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض والتي تصل إلى 6 معارض بمراكز (مغاغة، وبني مزار، وسما لوط، والمنيا، وأبو قرقاص، وملوي)، ، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار، مشيرًا إلى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد" وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.

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محافظ المنيا يفتتح تخفيضات معرض أهلا رمضان بمراكز مغاغة وبني مزار وسمالوط الدكتور محمود يوسف اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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