محامي ضحية بور فؤاد يكشف كواليس صدور حكم بالمؤبد على الممرضة القاتلة

كشف أحمد عبد اللطيف محامي المجني عليها في واقعة مقتل سيدة مسنة علي يد جارتها الممرضة، كواليس صدور حكم محكمة جنايات بورسعيد.

حيث أكد «عبد اللطيف»، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها اليوم بالسجن المؤبد، وذلك برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، بعدما ثبت امامها اقتران جريمة القتل بالسرقة.

وأشار، إلى أن النيابة العامة كانت قد احالت المتهمة لمحكمة الجنايات بعد اكتمال كافة الإجراءات، وذلك لمعاقبتها في التهمة المنسوبة اليها، بعد التأكد من ارتكابها لواقعة السرقة والقتل، موضحا أن عدم الحكم عليها بالإعدام يأتي لعدم ثبوت النية السابقة للقتل واقترانها بالسرقة، وأكدت انها حينما تبين سرقتها للضحية أقدمت علي قتلها.



وكشف محامي الضحية، أن النيابة كانت قد تأكدت أن رقم هاتفها المحمول كان في محافظة القاهرة لبيع المشغولات الذهبية بعدما قام التاجر بصهرها، وحصلت منها علي مبلغ 27 الف و 300 جنيهاً حصيلة السرقة.

تفاصيل القضية:

تعود وقائع القضية إلي شهر نوفمبر من عام 2021، حينما اقدمت ممرضة تدعي د م، علي سرقة وقتل مسنة تدعي هانم أحمد، مستغلة ترك السيدة لباب المنزل مفتوحًا دائمًا، لتقوم بسرقتها وقتلها.

وكانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، اليوم الاثنين، بالحكم المؤبد علي ممرضة قامت بقتل سيدة مسنة في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

تعود وقائع القضية إلي شهر نوفمبر من عام 2021، حينما اقدمت الممرضة علي الدخول الي منزل السيدة هانم أحمد محمود أبو خاطرة بدافع السرقة، وتمكنت من سرقة مبلغ يقدر بحوالي 27 الف جنيهًا، ومشغولات من الذهب.لم تتوقف الممرضة" د م "وتبلغ من العمر 28 عامًا عند جريمة القتل، بل قامت بصدم راس السيدة في الأرض حتي أودت بحياتها، وذلك بالرغم من أنها عرضت عليها أخذ ما تريد من المال دون أن تكشف عن سرقتها.