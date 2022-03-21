إصابة 4 فى تصادم سيارة مع دراجة بخارية على طريق الإسماعيلية - القاهرة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق "الإسماعيلية _ القاهرة"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد تصادم سيارة رقم " ط ل ج 4361"، مع دراجة بخارية رقم "ط ه م 7294"، على طريق "الإسماعيلية _ القاهرة" الصحراوي أمام منطقة الاستثمار بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.