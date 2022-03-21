الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 فى تصادم سيارة مع دراجة بخارية على طريق الإسماعيلية - القاهرة

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق "الإسماعيلية _ القاهرة"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد تصادم سيارة رقم " ط ل ج 4361"، مع دراجة بخارية رقم "ط ه م 7294"، على طريق "الإسماعيلية _ القاهرة" الصحراوي أمام منطقة الاستثمار بنطاق محافظة الإسماعيلية. 

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.

حادث تصادم الإسماعيلية جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

ننشر فيديو تعدى رئيس حى الموسكى بالضرب على ضابط وقرار حبسه (خاص)

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

محافظة القاهرة تكشف لـ«الدستور» سبب إغلاق مسجد الحسين خلال شهر رمضان

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد رحيل يكتب: لا يحتجن للكتابة عنهن

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)