الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة حنين حسام غدًا

حنين حسام
حنين حسام

تستكمل الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا  الثلاثاء جلسة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام، أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، لإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقتٍ سابق غيابيًا، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على حنين حسام، لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

الدائرة الخامسة عشرة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة حنين حسام

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