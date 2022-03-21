محافظ الغربية يكرم الأم المثالية في احتفال بديوان عام المحافظة

كرم طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المراكز والمدن والأحياء والديوان العام، وذلك في المسابقة التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير المساعد.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية كل التحية لكل أم قامت بتربية أبنائها حتى يخرجوا إلى المجتمع أبناء صالحين ونافعين لوطنهم، كما وجه المحافظ الشكر للجنة التحكيم القائمة على اختيار الأمهات، مؤكداً على دور المرأة المصرية في إرساء قواعد الاستدامة والتنمية في الأجيال القادمة والنشء للحفاظ على الموارد، كما أكد المحافظ على أهمية المحافظة على صحة الأم من خلال غرس قواعد الصحة العامة، الإنجابية، السن المناسب للزواج والتصدي لختان الإناث ومظاهر العنف ضد الأبناء، وذلك من منطلق الإيمان الكامل بأن الأم هي المدرسة التي يتلقى فيها الصغار دروسهم الأولى في الحياة، ومتابعتهم حتى وصولهم لبر الأمان الذي يرضي الله ويفيد الوطن والأسرة.

واختتم اللقاء بتكريم الأمهات المثاليات الست الأوائل وهم أمينة محمد على ضبيع والحاصلة على المركز الأول فئة الأم التي حققت توازن بين المسئوليات المتعددة، نجلاء محمد عبد الصمد القاضي والحاصلة على المركز الأول عن فئة ذوي الهمم، هندية ناجي حسين والحاصلة على المركز الأول فئة أم ذوي الهمم، هانم عبد الله رمضان الحاصلة على المركز الأول فئة الأم المعيلة، زينب يس محمد الحاصلة على المركز الأول وعز أبوها عبد السلام فتوح والحاصلة على المركز الأول عن فئة الأم القدوة.

كما كرم المحافظ عدد ٢٤ أم من الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، حيث تم منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لجهودهن.