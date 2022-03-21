للسنة الـ7 على التوالى.. محمد هنيدى بطل المسلسلات الإذاعية

يشارك الفنان الكوميدي محمد هنيدي بمسلسل إذاعي جديد تحت اسم "ابن النادي"، والمقرر إذاعته طوال أيام شهر رمضان، ويشاركه البطولة الفنانة أيتن عامر، وهو من إخراج خالد حلمي، وذلك للعام الـ7 على التوالي.

وكان النجم قد ظهر في منتصف شهر سبتمر لعام 2016، للمرة الأولى كبطل لمسلسل "سبع لفات" الإذاعي، بمشاركة الفنانة أيتن عامر، وحقق حينها نجاحا كبيرا.

وعاد من بعدها عام 2017 "هنيدي" بمشاركة الفنانة رانيا يوسف، بمسلسل إذاعي جديد اسمه "البخيل هو أنا"، دارت أحداثه حينها في إطار كوميدى حول شاب يتعرض للعديد من المواقف بسبب بخله الشديد، وهو من إﺧﺮاﺝ تامر حسني غنيم، وﺗﺄﻟﻴﻒ إسلام شلباية.

وتفوّق الفنان محمد هنيدي على نفسه ليجسد شخصية جديدة في عمل إذاعي جديد، تحت اسم "لحن بتلو"، بالتعاون مع المؤلف إسلام شلباية، والفنانة نرمين الفقي، عام 2018.

وفي عام 2019، قّدم المؤلف إسلام شلباية مع هنيدي "شيف الحارة"، مع نجوم الفن نهي صالح، والفنان طارق عبدالعزيز، والفنانة إنجي خطاب، والفنان محمود عبدالغفار.

واستمر النجم الكوميدي الكبير في تسجيل مسلسلاته الإذاعية، ليسجل في عام 2020 "كنز مأمون المأذون"، وتم عرضه في أواخر شهر أبريل من العام، ومن إخراج هشام بلال، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إسلام شلباية، وضم طاقم العمل كلا من إنجي خطاب، محمد الصاوي، هبة الأباصيري، مها بهنسي، عبير عادل.

كما جسد نجم الكوميديا محمد هنيدي، في عام 2021، شخصية يوسف الناشف البالغ من العمر 35 عاما مع جده وجدته وإخوته الثلاثة المطلقات بأبنائهم الـ7، ونجح في اختراع شريحة تتبع يتم تركيبها داخل الحزام، ويزداد الطلب عليها من الأمهات اللاتي يرغبن في مراقبة أولادهن والزوجات اللاتي يرغبن في مراقبة أزواجهن، الأمر الذي يدفع يوسف لمواصلة اختراعاته بنجاح وذلك بمساعدة زوجته، وجاء هذا العمل بالتعاون مع المخرج خالد حلمي، والمؤلف أيمن عبدالرحمن، بمشاركة الفنانة منى عبدالغني.