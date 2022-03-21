الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022 .. طرح بوستر محمد عادل في «العائدون»

محمد عادل ميدو
محمد عادل ميدو

طرحت شركة "ميديا هب" المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "العائدون" للنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى شهر مضان المقبل 2022 بوستر دعائي منفرد للنجم محمد عادل "ميدو" والذى يشارك في بطولة العمل.

ويواصل النجم محمد عادل "ميدو"، تصوير دوره بالعمل حاليًا في بلغاريا، ويلعب محمد عادل دورًا مهمًا خلال الأحداث.

وظهر النجم محمد عادل "ميدو"، منفردًا على بوستر مسلسل "العائدون" وهو يقف في منطقة حرب والنيران مشتعلة في أرجاء المكان حوله، ومن المقرر أن يُطرح الإعلان التشويقي للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لعرضه.

ويكثف المخرج أحمد نادر جلال، من ساعات التصوير داخل الديكور الخاص بالعمل في أوروبا، على أن يعودوا خلال أيام قليلة بعد انتهاء تصوير المشاهد هناك لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة في مصر، ويسعى أحمد نادر جلال لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل "العائدون" مستوحى من قصة حقيقية حدثت بالفعل في الفترة من 2018- 2020 و يتناول العمل كواليس هذه الاحداث، وترصد محاولة إحباط تمويل الجماعات الإرهابية للحد من الإرهاب في مصر في تلك الفترة، كما ترصد العديد من المتغيرات في المنطقة العربية وكيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة ويجسد النجم أمير كرارة دور شخصية أمنية مسؤولة عن إحدى الملفات الأمنية.

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وائل لطفي

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