إزالة 35 تعد على نهر النيل فى المنوفية ودمياط وقنا

شن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم، حملات إزالة للمخالفات تضمنت تنفيذ 35 إزالة في نطاق محافظات (المنوفية - دمياط – قنا)، ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 76314 منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جهته أعلن المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار حملات الإزالة الموسعة لكافة التعديات والمخالفات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإزالتها على نفقة المتعدين، وذلك حفاظاً على الموارد المائية وتوفيرها لجميع القطاعات المستفيدة.

كما لفت رئيس القطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة دورية ومتابعة المخالفات على جميع نهر النيل، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل والترع والمصارف، ومنها أعمال البناء والتشوينات وردم للمجرى المائى وبلوكات وأسوار بالطوب، وذلك

بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.