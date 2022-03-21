تجديد حبس عاطل 15 يومًا بواقعة السطو على منزل وسرقة قاطنيه بالإكراه فى المحلة

أمرت نيابة مركز المحلة، بتجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لقيامه بالسطو على منزل بقرية بلقينا، وسرقة قاطنيه بالإكراه تحت تهديد السلاح وفر هاربا.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بتحرير زوجة المواطن ابراهيم شريف محضراً باقتحام شخص ملثم للمنزل ليلا مستغلاً سفر زوجها للخارج، حاملاً في يده سلاح ناري، وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من المنزل وفر هاربا.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط مباحث مركز المحلة.

وتوصلت جهود البحث إلي تهديد هوية المتهم وضبطه خلال ساعات من ارتكابه للواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.