برلمانى: الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات

أطلقت مؤسسة شباب القادة، صباح اليوم الاثنين، أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المسابقة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 21-22 من مارس.

وأكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب التنفيذية، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، مشيراَ إلى حرص إدارة الجامعات المصرية على المشاركة وممارسة الأنشطة الطلابية ذات الطابع الإنسانى والتي تهدف إلى غرس قيمة العمل التطوعي وتقوية العمل بروح الفريق وتزويدهم بالمهارات والقدرات الإبداعية والقدرة على تحمل المسئولية وتنمية الجانب الإنساني والخيري لديهم والتي تجعلهم عناصر متميزة في خدمة المجتمع.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب التنفيذية، إلى أن مرحلة اختيار وتجهيز فرق الأنشطة الطلابية المشاركة في برنامج Leaders league استمرت وقتا طويلا كان فيه استفادة لجميع الفرق المشاركة من خبراء في معظم المجالات لإن المؤسسة هدفها دايمًا تطوير و تنمية الشباب الجامعي.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أننا فخورون باجتهاد الطلاب في الـLeagues المختلفة، و منبهرين بالصفات اللي بتميز كل فريق عن التاني وازاي بيضيفوا لبعض طول رحلتهم في البرنامج وبيأثروا وبيتأثروا بصفاتهم المميزة.

وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب التنفيذية، على الإيمان بقدرة الشباب على التفكير الإبداعي و تخطيط و تنفيذ المشروعات الخدمية في المجالات المختلفة واللي يعتبر هدف أساسي بتسعى ليه مؤسسة شباب القادة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن مؤسسة شباب القادة سعداء بوجود مؤسسات تانية داعمة لفكرنا في الإيمان بقدرات الشباب و الثقة بإنهم قادرين على تغيير كتير من جوانب المجتمع للأفضل، وفخورين بتوفير بنك التجاري وفا ايجيبت الدعم للطلاب والأنشطة الطلابية في الجامعات المختلفة، وتواجدهم في السنة الثالثة على التوالي في YLF Leaders league 3 ، أول و أكبر مسابقة تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية.

وعن تفاصيل المسابقة، أوضح النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب التنفيذية، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة والتي شهدت مشاركة 500 نشاطا طلابيا على مستوى الجمهورية في خمسة مجالات رئيسية (التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، نماذج المحاكاة، البيئة).