الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: الزيادة الاحتياطية فى الإنتاج 15 ألفًا و950 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم، تبلغ 15 ألفًا و950 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته، إلى أنه لم يتم أمس الأحد خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الإثنين يبلغ نحو 26 ألفا و800 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و700 ميجاوات الحمل الأقصى مساء أمس الأحد، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 17 ألفًا و29 ميجاوات.

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء أقصي حمل مسائي اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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