الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير إيطالي: على أوروبا تقديم حزمة مساعدات جديدة لدعم أزمة الطاقة

أزمة الطاقة
أزمة الطاقة

أكد وزير السياسات الزراعية الإيطالي ستيفانو باتوانيللي، اليوم الاثنين، ضرورة إقدام الاتحاد الأوروبي على إقرار حزمة مساعدات جديدة لبلدانه لدعمها في تجاوز أزمة الطاقة في ظل الأزمة الأوكرانية.

وقال باتوانيللي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن القضية الحقيقية بالنسبة لقطاع الأغذية الزراعية هي تكلفة الطاقة، والتي تؤثر بشدة على جميع المواد الخام والعديد من الشركات الأوروبية، لافتا إلى ضرورة توفير أوروبا لحزمة من الديون الأوروبية المشتركة لمعالجة هذه الصعوبات.

وحول الواردات من روسيا وأوكرانيا،قال باتوانيللي إنها ليست دولًا نتلقى منها غالبية المنتجات، وإيطاليا لديها كميات كبيرة من واردات المواد الخام من البلدين، ويمكن استبدالها بسهولة بأسواق الحبوب الأخرى،موضحا أن فرنسا وألمانيا منتجان نبحث معهما زيادة الواردات، وهناك أيضا أسواق أخرى ككندا والولايات المتحدة والأرجنتين للذرة والقمح، منوها بأن هذا التغيير يؤثر على تكاليف الاستيراد من دول بعيدة.

وزير إيطالي أزمة الطاقة اوروبا إيطاليا

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وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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