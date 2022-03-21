الصحة: فحص 269 ألف مواطن ضمن برنامج «الرعاية الصحية لكبار السن»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ269 ألفا و784 من المواطنين، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم كبار السن، خاصة من تخطوا سن الـ65 عاما، وذلك ضمن برنامج "الرعاية الصحية لكبار السن"، وتزامناً مع الاحتفال بـ«عيد الأم»، والذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أطلقت فعاليات خدمية احتفالا بمناسبة «عيد الأم» في مستشفى طب المسنين التابع لجامعة عين شمس بمحافظة القاهرة، ومستشفى جنزور بمحافظة المنوفية، ومستشفى طب المسنين بمحافظة السويس، ومستشفى طب المسنين، بمحافظة أسيوط.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن فعاليات الاحتفالية تضمنت توفير فرق طبية متنقلة تشمل مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وحملة صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى فرق للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تسعى من خلال فعاليات هذه المناسبة إلى الاطمئنان على الصحة العامة لكبار السن ورعايتهم طبياً، من خلال تقديم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر الدم العشوائي، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وفي ذات السياق، أكد «عبدالغفار» أن الوزارة توفر 401 وحدة ومركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة، كمرحلة أولى لتقديم الخدمات للمسنين، لافتا إلى تسليم المرضى كارتا للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي كل 6 أشهر، وتتم إحالة المرضى للمستشفيات المتخصصة، لتلقي كل الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى مستوى وبالمجان.