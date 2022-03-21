رئيس جامعة القناة يشهد تخرج 119 طالبًا وطالبة من المعهد الفني للتمريض

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن إدارة الجامعة تسعى إلى بناء بيئة أكاديمية فاعلة تؤدي إلى تخريج كوادر مهنية متميزة فى علوم التمريض قادرة على المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي وتساهم في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع ودفع مسيرة البحث العلمي المبتكر في إطار قيم وتقاليد المجتمع وذلك من خلال برامج تعليمية حديثة وفق معايير أكاديمية معتمدة.

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة بحفل الخريجين لطلاب المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس 2022، يأتي الحفل بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد وبإشراف الدكتورة رحاب حسن كفل مدير المعهد الفني للتمريض ومقرر الحفل الدكتور محمد متولي ومساعد مقرر الحفل الدكتور أحمد علي.

عُقدت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة اليوم الإثنين، بحضور هدى فرج أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعهد.

بدأ الحفل بطابور العرض للخريجين ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية فتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم للطالب محمد منصور.

وأكد رئيس الجامعة أن جائحة كورونا أثبتت قدرة وكفاءة الطاقم الطبي والتمريض بمصر، والتي استطاعت أن تتفوق على دول كبرى في التعامل مع الأزمة وذلك يرجع إلى القدرات التي يتمتع بها الطاقم الطبي وهيئة التمريض في مصر من جلد وقوة التزام وتفاني في العمل.

كما حرص مندور، على تقديم التهنئة لأولياء أمور الطلاب داعيًا الله أن يجنوا ثمار سنوات من الجهد والمثابرة لتخريج أبنائهم، مشيراً إلى أن هذا اليوم هو يوم الحصاد لهم ولأبنائهم.

كما طالب مندور، طلابه بتوجية كل طاقتهم لخدمة المنظومة الصحية سواء في ظل الجائحة أو بعدها، والمساهمة في الدور الحيوي لعناصر التمريض بمبادرة "حياة كريمة" حاملين راية مهنة سامية تتعامل مع أغلى ما يمتلك كل إنسان الصحة وأن يكون شعارهم دائماً "الابتسامة.. الهدوء.. الأداء المتميز.. والإنضباط".

وخلال كلمته حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير للأنشطة الطلابية،مشيراً إلى أن اليوم نحتفل بتخريج 119 طالب وطالبة من المعهد الفنى للتمريض، مؤكداً على التقدم الملحوظ للمعهد وطلابه عاماً بعد عام، مشيداً بجهود الدكتورة وفاء عبد العظيم والدكتورة رحاب كفل فى النهوض بمستوى المعهد سواء من حيث المنظومة التعليمية أو المشاركة الطلابية فى الأنشطة موجهاً رسالتين الأولى لأولياء أمور الطلاب حيث قدم لهم التهنئة بهذا اليوم والثانية للطلاب بضرورة العمل الجاد والانضباط لرفع كفاءة الخدمات الصحية.

وفي نهاية الاحتفالية قامت الدكتورة وفاء عبد العظيم بتقديم درع المعهد للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقديراً على دعمهم الدائم والمتواصل للمعهد.

كما قامت الدكتورة رحاب كفل بتقديم درع المعهد للدكتورة وفاء عبد العظيم رئيس مجلس إدارة المعهد.

هذا وحرص خريجي دفعة 2022 للمعهد على إلتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة والقيادات الجامعية المشاركة بالاحتفالية.