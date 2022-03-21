«الزراعة» توزع 7 آلاف شتلة زهور ونباتات زينة مجانا على الأمهات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الأم يوزع معرض زهور الربيع 7 آلاف شتلة زهور ونباتات زينة مجانا على الأمهات من زوار المعرض اليوم الاثنين بحديقة الأورمان، وذلك بدلا من 5 آلاف شتلة زهور، فيما بدأت قبل قليل عمليات توزيع الزهور على الأمهات خلال زيارتهن لمعرض زهور الربيع.

وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة اليوم الأثنين، أن المعرض ما زال مستمرا حتى نهاية شهر مارس الجاري بمشاركة أكثر من 240 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وتنسيق الحدائق والصبار ومستلزمات الإنتاج والري الحديث.

ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن يفتتح السيد القصير وزير الزراعة معرض للسلع الغذائية ومنتجات شهر رمضان على هامش معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، موضحا أنه من المقرر أن تشهد الحديقة الأورمان خلال هذا الأسبوع افتتاح مهرجان التمور وايضا معرض للسلع الغذائية التراثية الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

ومن جانبه قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزارة تعمل على زيادة التوسع في الإنتاجية للحوم من خلال زيادة المعروض بالتوسع الأفقي للطاقة الإنتاجية من خلال مشروع البتلو والمخصص له 15 مليار جنيه لتمويل المشروع وتوفير القروض من المخصصات لزيادة الطاقة الإنتاجية 8 أضعاف مقارنة بالتربية التقليدية إلى جانب مشروع تحسين السلالات الذي يساعد على تحسين الإنتاجية حيث أن الرأس في التربية تحصل على نفس الرعاية بينما تزيد الإنتاجية وتحقق دخل أكبر.

وقال القرش " في تصريحات للدستور، أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاجية من خلال التأمين على الماشية، وتنفيذ القوافل البيطرية لتوفير الرعاية الصحية للماشية، وعمل حملات تحصين للماشية ثلاث حملات سنويا، إلى جانب حملات طرق الأبواب للمربين والمزارعين في منازلهم، مشيرا الى ان وزارة الزراعة لديها منافذ لنحو 400 منفذ تقدم اللحوم بأسعار مخفضة لجميع الأنواع المتعددة وتبيع بأسعار اقل من السوق بنسبة 30% للسيطرة على الأسعار إلى جانب منافذ وزارة التموين وأمان وشركة الخدمة الوطنية لزيادة المعروض في السوق والسيطرة على الأسعار.