مصرع طفل غرقًا في بني سويف

لقى طفل مصرعه غرقًا في ترعة بمركز ببا جنوب بني سويف، فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمطلع كوبري النيل القديم في بني سويف

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمطلع كوبري النيل القديم في بني سويف.

على الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي 4 مصابين في الحادث، وهم إسلام عزت رجب، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وهدير سيد علي، 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وحور إسلام عزت، 6 أشهر، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، إضافة إلى شخص رفض النقل إلى المستشفى، وجرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين