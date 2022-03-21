الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يدين هجمات الحوثي على منشآت السعودية

الحوثيين
الحوثيين

أدان السودان، الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثي على منشآت مدنية ونفطية حيوية داخل المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيانها، أن تكرار اعتداءات جماعة الحوثي الإرهابية على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وخرقًا للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين وعدم الزج بهم في أي صراع.

وقال البيان، إنه باصطفاف إقليمي ودولي واسع النطاق لمواجهة خطر الحوثيين على المنطقة، مؤكدة التضامن مع السعودية في وجه ما تتعرض له من اعتداءات تخريبية من جماعة الحوثي الإرهابية.

وشددت وزارة الخارجية السودانية على رفض كافة أشكال الاعتداءات الحوثية، والتنديد برفض جماعة الحوثي الجنوح إلى السلم، واتخاذ تلك الاعتداءات المتكررة وسيلة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. 

السودان السعودية وزارة الخارجية السودانية جماعة الحوثي الإرهابية الحوثيين الحرب

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وائل لطفي

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