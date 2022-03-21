ضبط هاربين من 147 سنة سجنًا خلال حملات أمنية في القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 45 قطعة سلاح ناري، و107 قضايا مخدرات وتنفيذ 41637 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط قطعة سلاح نارى، وضبط 14 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 17 متهمًا لـ5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4653 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط متهم هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا مختلفة).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام المحكوم عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، ومطلوبة لتنفيذ 105 أحكام حبس بعقوبات بلغت 105 سنوات، بالتردد على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها، عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الأحكام الصادرة ضدها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية) مطلوب لتنفيذ 54 حكمًا قضائيًا فى قضايا "محاجر" بلغت مدة الحبس فيها أكثر من 42 سنة حبسًا، بالتردد على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده.