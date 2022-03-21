ضبط أجنبيين بحوزتهما مخدر الأكتيفيد بمطار الغردقة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ والجهات المعنية بمطار الغردقة الدولى- من ضبط راكبَين يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك حال مغادرتهما للبلاد، وبحوزتهما (كمية من مسحوق لعقار الأكتيفيد وزنت 7 كيلوجرامات مخبأة بداخل عبوات مستحضرات تجميل بحقائبهما- مبالغ مالية عملات مختلفة- هاتفا محمول)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.