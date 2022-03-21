تحرير 7287 مخالفة للمواطنين لعدم ارتداء كمامة

نجحت الداخلية في تحرير 7287 محضرا بسبب عدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7252 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 660 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 164 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 926 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.