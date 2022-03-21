الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم غلق كلي لشارع السكة البيضاء فى الوصلة من محور صلاح سالم وحتى شارع سبيل الخازندار، على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال اعتباراً من الساعة 12 صباح غدًا الثلاثاء الموافق 22/3/2022 ولحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتنفيذ التحويلات المرورية.

 الاتجاه القادم من محور صلاح سالم استكمال سير المركبات بمحور صلاح سالم فيميناً شارع المساحة الجيولوجية ثم يميناً شارع سبيل الخازندار وصولاً لشارع السكة البيضاء.

 ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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