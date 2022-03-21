زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)

شارك مئات آلاف اليهود المتدينين في جنازة الحاخام الحريدي "حاييم كانيفسكي" أمس الأحد، حيث أشارت بعض التقديرات إلى أن مليون شخص احتشدوا في المدينة الحريدية "بني باراك" الواقعة في ضواحي تل أبيب، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 180 ألف نسمة.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بنشر 3000 شرطي في الجنازة للحفاظ على النظام، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مع طواقم إنقاذ كانت في حالة تأهب في استاد بمدينة رمات جان القريبة عند الضرورة، كما تحولت 328 روضة أطفال و98 مدرسة في منطقة تل أبيب إلى التعلم عن بعد عبر الإنترنت.

"كانيفسكي"، الذي توفي بعد ظهر الجمعة الماضية عن عمر يناهز 94 عامًا، كان زعيمًا مؤثرًا في الطائفة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة غير الحسيدية في إسرائيل، ولديه مئات الآلاف من الأتباع، وهو سليل من السلالات الحاخامية.

الزعيم الروحي للمتدينين

وُلد حاييم كانيفسكي في بينسكي، بولندا، والده هوالحاخام يعقوب يسرائيل كانيفسكي، في طفولته كان يُعرف بأنه طفل عبقري ذكي لديه ذاكرة تخيلية للتوراة ويمكنه توضيح التعاليم الحاخامية، على الرغم من صغر سنه. خلال حرب 1948، استدعي الحاخام كانيفسكي، الذي كان طالبًا في مدرسة لومزا الدينية، للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، وتم تكليفه بالحراسة على تلة كبيرة بالقرب من يافا.

منذ وفاة الحاخام أهارون يهودا ليب شتينمان في ديسمبر 2017، يعتبر الحاخام كانيفسكي، أحد قادة الجالية الإسرائيلية الحريديم، كما أنه الحاخام الرسمي والمرشد الروحي للمنظمة غير الربحية بـِلف إخاد التي تأسست في إسرائيل عام 2011 وكانت مكرسة لمساعدة المرضى والمعاقين من الأطفال والبالغين.

أمير التوراة

يُعدّ الحاخام حاييم كانيفسكي المرجع الروحي لمئات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتشددين (الحريديم)، يُطلقون عليه أحيانًا "أمير التوراة" في إسرائيل، كان "كانيفسكي" حتى وفاته، منفصلًا إلى حد كبير عن مظاهر الحياة الدنيوية؛ لا يستخدم الهاتف، ونادرًا ما يغادر منزله، ولم ينجح قط في إعداد فنجان شاي، حتّى أنه لا يعرف اسم رئيس وزراء إسرائيل الحالي، لأنه يكرّس حياته لدراسة التوراة 17 ساعة يوميًا.

لبضع ساعات يوميًا، يتوقف الحاخام عن الدراسة ليستقبل أسئلة أتباعه. تُقدّم الأسئلة مكتوبة لأولاد وأحفاده الذين يقدمونها إلى "كانيفسكي"، قال عنه حفيده يعقوب كانيفسكي (31 عامًا)، الوسيط الرئيسي للحاخام مع العالم الخارجي: "إنه يعتقد أن التوراة تدعم العالم، بدون تعلم التوراة، ليس لدينا أي سبب للعيش. هذا مكتوب في الكتاب المقدس. إذا توقفت عن التعلم، فسينهار العالم".

دراسته المُعمّقة للتوراة ومعرفته الواسعة بالتعاليم اليهودية جعلت أتباعه يعتقدون أن لديه قدرة شبه صوفية على تقديم التوجيه الديني. بحسب إيلي بالي، رئيس معهد الحريديم للشئون العامة: "إنهم يرونه رجلًا مقدسًا. إنهم يرون أن بقاءهم يعتمد على الحاخام حاييم وتعلُّم التوراة".

تصريحات وأحكام

في عام 2012، أقر الحاخام "كانيفسكي" بحظر امتلاك أو استخدام هاتف ذكي دون إذن فردي من سلطة الهالاخاه، وأنه لا يُسمح للمالكين ببيع هواتفهم، ولكن يجب عليهم بدلًا من ذلك حرقها.

في عام 2015، أمر المسعفين أنه في حالة وقوع هجوم إرهابي، يجب ألا يعالجوا الإرهابيين قبل الضحايا، حتى لو أصيب الإرهابي بجروح أكثر خطورة، وعليهم أن يتركوا الإرهابي ليموت.

في عام 2016، أعلن الحاخام كانيفسكي أن القنب الطبي كان كوشر(حلال) لعيد الفصح طالما أن حيازة القنب لا تنتهك قانون الأرض.

أدلى الحاخام كانيفسكي بعدة تصريحات تشير إلى أنه يشعر أن مجيء المسيح قد يكون وشيكًا. في عام 2011، فسر الاحتجاجات على أنها دليل على أن المسيح قد يكون قريبًا، في عام 2015، في أعقاب هجوم كنيس القدس 2014، أشار مرارًا وتكرارًا إلى وصول المسيح الوشيك وحث يهود الشتات على (الهجرة إلى إسرائيل).

خلال جائحة كوفيد-19 لعام 2020، أمر الحاخام كانيفسكي في الأصل مئات الآلاف من أتباعه بتحدي أمر وزارة الصحة الإسرائيلية بإغلاق جميع المدارس بالحفاظ على افتتاح مدارس الأرثوذكسية، في 29 مارس، بعد أن تضررت الطائفة الأرثوذكسية المتشددة بشدة من الفيروس، حكم الحاخام كانيفسكي أن الشخص الذي لا يتبع إرشادات وزارة الصحة الإسرائيلية بشأن كوفيد-19 يكون في موقع الشخص الذي يلاحق شخصًا آخر بنية القتل. كما قضى بإمكانية الرد على الهواتف في شبات للحصول على نتائج اختبار COVID-19.

في 19 مارس 2020، أدلى بفتوى مثيرة للجدل فحواها أن الذي يتبرع إلى التيار الذي يقوده ينجو من الإصابة بفيروس كورونا أو يشفى منه إذا أُصيب به، وهذا ما اعتُبر على نطاق واسع "استغلالًا وخداعًا للمؤمنين" في إسرائيل.

في 6 سبتمبر 2021، صرح الحاخام حاييم كانيفسكي، الزعيم الروحي لملايين اليهود، والوحيد الذي التقى بالمسيح: "إنني أقوم بالفعل بعقد اجتماعات مع المسيح وهو على وشك الكشف عن نفسه".