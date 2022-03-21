الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. أكرم حسني ينتهي من «مكتوب عليا» في وقت مبكر

مكتوب عليا
مكتوب عليا

انتهى الفنان الكوميدي أكرم حسني من جزء كبير من مسلسله الجديد «مكتوب عليا» المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة “دي إم سي” خلال الموسم الرمضاني القادم والذي  يقدمه بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة هنادي مهنى في واحد من أقوى مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

 وعلم “الدستور” أن أكرم حسني سيكون من أول النجوم الذين ينتهون من تصوير مسلسله الجديد بحلول الشهر الرمضاني أو قبل بدء الشهر الكريم بأيام قليلة مما يضعه في منطقة الأمان بعيدًا عن الضغط الذي كان يقع فيه خلال السنوات الماضية بعد خطة محكمة من المخرج خالد الحلفاوي وشركة كي ميديا المنتجة للمسلسل الجديد.

 واستغل أكرم حسني خلال الأيام الماضية ديكور برنامج الدوم الأكبر في المنطقة لاكتشاف المواهب وصور فيه مجموعة من المشاهد وتشهد الحلقات وجود مفاجآت كبيرة خلال الأحداث وظهور ضيوف شرف من العيار الثقيل قرروا التواجد في مسلسل أكرم رغم انشغالهم بأعمالهم الرمضانية.

قصة مسلسل مكتوب عليا

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل “مكتوب عليّا” هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

ويشارك النجم أكرم حسني في بطولة المسلسل كلًا من عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي وهلا رشا، مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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