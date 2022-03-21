الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق اندلع بمحل فى منطقة فيصل

حريق بمحل
حريق بمحل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة فيصل دون وقوع إصابات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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